"В рамках той спортивной стратегии приглашение возрастных футболистов с российским паспортом не рассматривалось. Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники. Либо звезды как Мозес, Промес, либо иностранные футболисты, которых можно было бы перепродать с прибылью (до последних событий). Глушаков ни к одной такой категории не относился", - приводит слова Салиховой "СЭ".
Напомним, ранее Глушаков заявил, что не понимает, почему "Спартак" не рассматривал вариант с его возвращением в клуб. Полузащитник выступал за красно-белых с 2013 по 2019 годы. Он покинул команду после скандала, вызванного конфликтом с тогдашним тренером "Спартака" Массимо Каррерой, который перевел его в дублирующий состав команды.
После ухода из "Спартака" Глушаков выступал за "Ахмат" и "Химки". В этом году полузащитнику исполнилось 37 лет. Он провел за подмосковную команду 19 матчей в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом и одним ассистом.
Зарема: почему в "Спартак" не вернули Глушакова? Приглашение возрастных россиян не рассматривалось
Супруга бывшего президента "Спартака" Зарема Салихова объяснила, почему клуб не пытался вернуть Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Химки"