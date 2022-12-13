По данным источника, 24-летний защитник Зенита Дании Круговой готов уйти из "Зенита" в аренду зимой. Отмечается, что главным условием будет является гарантия постоянной игровой практики. "Зенит" может отпустить игрока, но только в аренду. Полноценный трансфер сине-бело-голубыми не рассматривается.
В нынешнем сезоне Даниил Круговой потерял место в стартовом составе, сыграв всего в 15 матчах. На счету футболиста 1 голевая передача. Контракт россиянина с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.
Ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" хотел арендовать Круговой с правом выкупа, но игрок отказал. Недавно Даниил в интервью заявил, что останется в "Зените".
Источник: Metaratings
Metaratings: Круговой готов уйти из "Зенита" в аренду, если ему гарантируют постоянную игровую практику в новом клубе
Защитник "Зенита" Даниил Круговой может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: РФС