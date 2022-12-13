Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
22:00
ХорватияНе начат
П1 1.91X 3.35П2 4.8
Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: Круговой готов уйти из "Зенита" в аренду, если ему гарантируют постоянную игровую практику в новом клубе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Даниил Круговой может сменить клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: РФС
По данным источника, 24-летний защитник Зенита Дании Круговой готов уйти из "Зенита" в аренду зимой. Отмечается, что главным условием будет является гарантия постоянной игровой практики. "Зенит" может отпустить игрока, но только в аренду. Полноценный трансфер сине-бело-голубыми не рассматривается.

В нынешнем сезоне Даниил Круговой потерял место в стартовом составе, сыграв всего в 15 матчах. На счету футболиста 1 голевая передача. Контракт россиянина с "Зенитом" рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость игрока, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Ранее СМИ сообщили, что "Локомотив" хотел арендовать Круговой с правом выкупа, но игрок отказал. Недавно Даниил в интервью заявил, что останется в "Зените".

Источник: Metaratings


Круговой Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Дешам: никому не удалось взломать оборону Марокко. Они хороши не только в защите, но и в атаке
Ибрагимович: я кумир Жиру - пример для него, хоть он этого и не говорит
Тренер Марокко – о критике игры сборной: попрошу Инфантино добавлять очки за владение мячом больше 60 %
Агент Лахтер: Мостового тяжело назвать великим, но он возил футболистов "Реала" рылом по газону
Ибрагимович: Кварацхелия - очень хороший игрок
Мостовой: в матче Хорватии и Аргентины может найти коса на камень. Не удивлюсь, если будет дополнительное время эксклюзив
Correio da Manhа: 37-летний Роналду не завершит карьеру в сборной Португалии и намерен сыграть на Евро-2024 7
Данни: скоро Дзюба найдет себе команду и вернется в футбол. Такой игрок не может быть не востребован на рынке 6
Агент Пауло Диаса: у "Спартака" нет конкретного интереса к Диасу
"РБ Спорт": "Локомотив" предлагает Пиняеву около 5 миллионов рублей в месяц 8
Жозе Моуринью может стать главным тренером сборной Португалии 1
Metaratings: Круговой готов уйти из "Зенита" в аренду, если ему гарантируют постоянную игровую практику в новом клубе 3
Гурцкая: к латиноамериканским игрокам "Зенита" есть предметный интерес из Европы. Клуб намерен их удержать 3
"Маккаби Хайфа" – об интересе к Хайкину: мы не ищем голкипера
"РБ Спорт": "Динамо" готово предложить "Сочи" 4 миллиона евро за Коваленко 1