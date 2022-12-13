"Иван воспринял приход Бердыева с энтузиазмом. Всем нам прекрасно известно, как щепетильно Курбан Бекиевич относится к игре центральных защитников и как они прибавляют после работы с ним", — цитирует агента Metaratings.
Миладинович играет за "Сочи" с 2018 года. Минувший сезон он провел в "Пари Нижнем Новгороде" на правах аренды.
В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги 28-летний защитник сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.
В ноябре стало известно, что Миладинович оформил российское гражданство.
Агент Миладиновича – о Бердыеве в "Сочи": всем известно, как прибавляют при нем центральные защитники
Агент защитника "Сочи" Ивана Миладиновича Антон Синьков поделился мнением о новом главном тренере команды Курбане Бердыеве.
Фото: ФК "Сочи"