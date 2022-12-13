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Агент Миладиновича – о Бердыеве в "Сочи": всем известно, как прибавляют при нем центральные защитники

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Агент защитника "Сочи" Ивана Миладиновича Антон Синьков поделился мнением о новом главном тренере команды Курбане Бердыеве.
Фото: ФК "Сочи"
"Иван воспринял приход Бердыева с энтузиазмом. Всем нам прекрасно известно, как щепетильно Курбан Бекиевич относится к игре центральных защитников и как они прибавляют после работы с ним", — цитирует агента Metaratings.

Миладинович играет за "Сочи" с 2018 года. Минувший сезон он провел в "Пари Нижнем Новгороде" на правах аренды.

В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги 28-летний защитник сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.

В ноябре стало известно, что Миладинович оформил российское гражданство.


Сочи Миладинович Бердыев
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