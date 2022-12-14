Агент Мижигурскис: Зуев и Черный не едут на сборы "Химок"

Агент Валериюс Мижигурскис сообщил, что его клиенты Александр Зуев и Артур Черный не поедут на первый тренировочный сбор "Химок"

Фото: ФК "Химки"





Александр Зуев выступает за "Химки" с лета этого года. Он перебрался на правах свободного агента из "Рубина". В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ранее игрок выступал за "



Артур Черный, так же, как и Зуев, стал игроком "Химок" в летнее трансферное окно. На его счету 14 матчей за команду в первой половине сезона. Защитник является воспитанником " "Зуев и Черный не едут на сбор с "Химками". Посмотрим, что и как будет", - цитирует Мижигурскиса "РБ Спорт" . Ранее "РБ Спорт" сообщал, что Зуев может продолжить карьеру в "Крыльях Советов".Александр Зуев выступает за "Химки" с лета этого года. Он перебрался на правах свободного агента из "Рубина". В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ранее игрок выступал за " Рубин ", " Ростов ", " Спартак " и "Крылья Советов".Артур Черный, так же, как и Зуев, стал игроком "Химок" в летнее трансферное окно. На его счету 14 матчей за команду в первой половине сезона. Защитник является воспитанником " Локомотива ".