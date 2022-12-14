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Агент Мижигурскис: Зуев и Черный не едут на сборы "Химок"

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Агент Валериюс Мижигурскис сообщил, что его клиенты Александр Зуев и Артур Черный не поедут на первый тренировочный сбор "Химок"
Фото: ФК "Химки"
"Зуев и Черный не едут на сбор с "Химками". Посмотрим, что и как будет", - цитирует Мижигурскиса "РБ Спорт". Ранее "РБ Спорт" сообщал, что Зуев может продолжить карьеру в "Крыльях Советов".

Александр Зуев выступает за "Химки" с лета этого года. Он перебрался на правах свободного агента из "Рубина". В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Ранее игрок выступал за "Рубин", "Ростов", "Спартак" и "Крылья Советов".

Артур Черный, так же, как и Зуев, стал игроком "Химок" в летнее трансферное окно. На его счету 14 матчей за команду в первой половине сезона. Защитник является воспитанником "Локомотива".


Мижигурскис Зуев Химки
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