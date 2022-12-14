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"Чемпионат": Сычевой не перейдет в "Локомотив". Клуб отказался от трансфера

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Форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой не станет игроком "Локомотива".
Фото: ФК "Оренбург"
По данным источника, московский "Локомотив" рассматривал возможность подписания нападающего "Оренбурга" Владимира Сычевого. Но руководство клуба решило отказаться от этого варианта. Сейчас у "железнодорожников" в приоритете покупка иностранного форварда.

26-летний нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой успешно выступает в нынешнем розыгрыше РПЛ. Футболист с 14-ю мячами является лучшим голеадором турнира. Ранее агент игрока рассказал, что Владимиром интересуются топ-клубы РПЛ, а сам игрок заявил, что рассмотрел бы вариант с "Локомотивом". Недавно Сычевой пролонгировал соглашение с "Оренбургом", теперь контракт игрока с клубом рассчитан до зимы 2024 года.

"Локомотив" в этом розыгрыше РПЛ после 17 сыгранных туров располагается на 14 месте. На счету команды всего 13 очков. Недавно у "железнодорожников" сменился главный тренер. Клуб возглавил Михаил Галактионов.

Источник: "Чемпионат"


Сычевой Локомотив Оренбург
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