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"СЭ": "Торпедо" близко к приобретению защитника "Химок" Филина

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Александр Филин может продолжить карьеру в "Торпедо".
Фото: РПЛ
По данным источника, "Торпедо" ведет переговоры по покупке защитника "Химок" Александр Филина. Стороны близки к договоренности, осталось только согласовать финансовые детали.

26-летний защитник "Химок" Александр Филин в этом сезоне сыграл в 14 встречах, результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с подмосковной командой рассчитан до лета следующего года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро. Сегодня СМИ сообщили, что "Химки" намерены расстаться с 11 игроками, в том числе и с Филиным.

В нынешнем розыгрыше РПЛ "Торпедо" после 17 сыгранных туров набрали 6 баллов и замыкают турнирную таблицу. Команду возглавляет Андрей Талалаев.

Источник: "СЭ"


Химки Торпедо Филин
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