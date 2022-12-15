По данным источника, "Торпедо" ведет переговоры по покупке защитника "Химок" Александр Филина. Стороны близки к договоренности, осталось только согласовать финансовые детали.
26-летний защитник "Химок" Александр Филин в этом сезоне сыграл в 14 встречах, результативными действиями не отметился. Контракт футболиста с подмосковной командой рассчитан до лета следующего года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро. Сегодня СМИ сообщили, что "Химки" намерены расстаться с 11 игроками, в том числе и с Филиным.
В нынешнем розыгрыше РПЛ "Торпедо" после 17 сыгранных туров набрали 6 баллов и замыкают турнирную таблицу. Команду возглавляет Андрей Талалаев.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Торпедо" близко к приобретению защитника "Химок" Филина
Александр Филин может продолжить карьеру в "Торпедо".
Фото: РПЛ