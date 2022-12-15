Как сообщают СМИ, "Крылья Советов" выкупят у "Локомотива" 20-летнего Сергея Бабкина. В клубе довольны игрой полузащитника, находящегося в аренде. В соглашении между волжанами и "железнодорожниками" существует опция выкупа Бабкина, которой "Крылья Советов" намерены воспользоваться.
Сергей Бабкин в этом сезоне принял участие в 14 матчах за самарский клуб и не отметился ни одним результативным действием. Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 700 тысяч евро. Ранее в СМИ появилась информация, что два игрока "Крыльев Советов" Максим Глушенков и Сергей Пиняев станут игроками московского "Локомотива".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Крылья Советов" приняли решение о выкупе Бабкина у "Локомотива"
Полузащитник "Локомотива", выступающий в аренде в "Крыльях Советов", Сергей Бабкин может стать полноценным игроком самарского клуба.
Фото: ФК "Крылья Советов"