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Медведев – о лимите: нельзя менять его каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что лимит на легионеров может поменяться.
Фото: ФК "Зенит"
- Что касается футбола, то конкуренция — это движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее в ходе тренировок и матчей, будут соответствовать уровню ведущих футболистов, - приводит комментарий Медведева "Чемпионат".

Напомним, что сейчас действует лимит на легионеров, при которой в заявке клубов РПЛ могут находится 13 игроков с иностранным паспортом. При этом на поле одновременно должны выходить не более 8 иностранцев. Ранее СМИ сообщили, что в Министерстве спорта РФ рассматривают вариант с ужесточением лимита из-за того, что, по мнению организации, легионеры не соответствуют уровню клубов. В РФС эту информацию опровергли и заметили, что на данным момент не видят смысла менять формулу лимита.

В "Зените" легионеры играю ключевую роль.Капитаном команды является хорват Деян Ловрен, который вместе со своей сборной успешно выступает на ЧМ-2022 и попал в четверку сильнейших команд турнира. В заявке сине-бело-голубых сейчас 11 легионеров - 7 бразильцев, 2 колумбийца хорват и казахстанец. Команда Семака в этом розыгрыше РПЛ лидирует в таблице, набрав 42 очка и уверенно идет к 5-му чемпионству подряд. Лучшим бомбардиром команды является бразилец Малком, на его счету 12 забитых мячей.


Зенит Медведев Малком
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