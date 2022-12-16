– "Торпедо" однозначно вылетит. Тут двух мнений быть не может. С трудом верю, что они хорошо усилятся и в оставшихся матчах будет побеждать. "Автозаводцам" стоит готовиться к Первой лиге. В "Химках" бардак. Непонятно, остается ли Гогниев. Сейчас команда улетела на сборы, но это показуха. Они демонстрируют, что хотят побороться, но не более того. "Локомотив" отстает на 6 очков от "Пари НН". Я с "Арсеналом" был в похожей ситуации. Нас списывали после 18 туров, когда было всего 12 очков. Потом мы совершили подвиг. "Локо" не должен вылететь, – цитирует Кирьякова "РБ Спорт".
Московское "Торпедо" еще в предыдущем сезоне представляло Футбольную национальную лигу (ныне – Первая лига). Но Александр Бородюк сумел вывести команду в Российскую премьер-лигу. Бородюк начал сезон во главе "автозаводцев", но вскоре покинул клуб. Теперь московское "Торпедо" тренирует Андрей Викторович Талалаев, ранее уволенный из грозненского "Ахмата". Подмосковные "Химки" по окончании прошлого сезона РПЛ играли со "СКА Хабаровск" в стыковых матчах за право остаться в высшем российском дивизионе. Задачу они выполнили под руководством Сергея Юрана, с которым неплохо начали текущий сезон. Но вскоре на смену Юрану пришел Николай Писарев, а затем на смену Писареву – Спартак Гогниев, который до этого был главным тренером "Алании" в ФНЛ. По итогам семнадцати сыгранных туров РПЛ "Торпедо" замыкает турнирную таблицу (6 очков), предпоследнюю строчку занимают "Химки (12 очков), в одном очке от зоны прямого вылета располагается московский "Локомотив" (13 очков). Столько же очков у воронежского "Факела", который идет тринадцатым. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.
Кирьяков: "Химки" и "Торпедо" однозначно покинут РПЛ
Главный тренер футбольного клуба "Ленинградец" Сергей Кирьяков рассказал, кто вылетит из РПЛ по итогам нынешнего сезона.
Фото: РИА Новости