"Хоть из?за травмы Ловрен и не смог принять участие в игре, но его вклад в бронзовую медаль хорватов трудно переоценить. Надеюсь, он быстро восстановится. Обязательно поздравлю Деяна лично. А в январе начнем готовиться к возобновлению сезона", - приводит слова Медведева "Матч ТВ".
Сборная Хорватии во второй раз подряд стала обладателем медалей на мундиале. Команда Златко Далича обыграла Марокко в матче за третье место на турнире (2:1). На ЧМ-2018, который проходил в России, хорваты пробились в финал, уступив в нем сборной Франции (2:4).
Деян Ловрен провел на ЧМ-2022 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года.
Гендиректор "Зенита" Медведев: вклад Ловрена в бронзу хорватов трудно переоценить
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал бронзовые медали, завоеванные сборной Хорватии на ЧМ-2022.
Фото: Getty Images