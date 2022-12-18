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Спортдиректор "Оренбурга": к нашим игрокам есть предметный интерес других клубов. Сычевой? Секрет

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался об интересе к футболистам команды со стороны других клубов.
Фото: ФК "Оренбург"
"К нашим футболистам есть предметный интерес со стороны других клубов. Фамилии не назову. Сычевой — один из них? Секрет. Наша основная работа направлена на то, чтобы сохранить и усилить", - цитирует функционера Sport24.

Владимир Сычевой является лучшим бомбардиром "Оренбурга" по итогам первой части сезона чемпионата России, а также делит лидерство в Премьер-лиге по забитым мячам с форвардом "Спартака" Квинси Промесом. Оба футболиста забили по 14 голов.

"Оренбург" с 25-ю очками по итогам 17-ти туров идет на 7-м месте в таблице первенства.


Оренбург Андреев Сычевой
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