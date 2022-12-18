Глава РПЛ Алаев: безумно рад за Месси, моего любимого игрока. Хотя Франция сделала все, чтобы финал стал незабываемым

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал итоги ЧМ-2022.

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"Безумно рад за Лео Месси, моего любимого игрока, не раз дарившего радость миллионам людей на планете. Сегодня было невозможно болеть против Аргентины. Хотя Франция сделала всё, чтобы этот финал стал незабываемым", - приводит слова Алаева официальный аккаунт РПЛ в телеграме.



Сборная Аргентины стала победителем ЧМ-2022. Команда Лионеля Скалони сыграла вничью с Францией в основное (2:2) и дополнительное время встречи (3:3). Лионель Месси отметился дублем. В результате аргентинцы выиграли в серии пенальти (4:2).



Всего на счету Месси 7 голов на этом турнире, он на один гол уступил в гонке бомбардиров Килиану Мбаппе. При этом по числу результативных действий они завершили турнир наравне - у Месси 7 голов и 3 результативные передачи, а в активе Мбаппе 8 мячей и 2 ассиста.