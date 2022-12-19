"Надеюсь, что буду допускать меньше ошибок. Особенно с людьми, которые имеют огромные деньги и огромную власть. Бояться можно только одного – всевышнего… Все остальное – это опыт", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года.
"Уфа" на данный момент выступает в Первой лиге. Башкирский клуб в 20-ти матчах национального первенства набрал 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.
Газизов – о "Спартаке": надеюсь, буду меньше ошибаться с людьми, которые имеют деньги и власть
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался об опыте работе в "Спартаке".
Фото: ФК "Уфа"