Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Газизов – о "Спартаке": надеюсь, буду меньше ошибаться с людьми, которые имеют деньги и власть

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался об опыте работе в "Спартаке".
Фото: ФК "Уфа"
"Надеюсь, что буду допускать меньше ошибок. Особенно с людьми, которые имеют огромные деньги и огромную власть. Бояться можно только одного – всевышнего… Все остальное – это опыт", - цитирует функционера "Матч ТВ".

Газизов занимал пост генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года.

"Уфа" на данный момент выступает в Первой лиге. Башкирский клуб в 20-ти матчах национального первенства набрал 18 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.


Уфа Газизов Спартак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
19 декабря
Маркиньос – о ЧМ-2022: до сих пор не хватает слов – этот шрам навсегда останется со мной
La Stampa: "Торино" хочет выкупить Влашича у "Вест Хэма"
Путин: смотрел финал ЧМ-2022, когда счет был 2:2. Не мог удержаться, чтобы не поздравить президента Аргентины 2
Sport.es: Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ хочет уйти из "ПСЖ" 10
Лукашенко: если бы Франция выиграла ЧМ-2022, Макрон позвонил бы Путину и радостно ждал поздравления 3
Media Foot: вратарь сборной Аргентины Мартинес попал в сферу интересов "Баварии"
Баженов: история Месси - идеальная киношная история. И ее даже можно номинировать на "Оскар" эксклюзив
Goal: игроки Бразилии просили Неймара не завершать карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2022
Кавазашвили: Месси – футбольный бог. В "Спартаке" он бы навсегда прервал гегемонию "Зенита" 12
Джорджевич – о Дзюбе: когда он пришёл в "Арсенал", я перестал играть. Артем – лучший в России
Газизов – о "Спартаке": надеюсь, буду меньше ошибаться с людьми, которые имеют деньги и власть 2
Агент вратаря Аргентины Мартинеса: Эмилиано хочет играть в ЛЧ. Серия А – почему нет?
Орлов: Паредес стал чемпионом мира, но он футбольный бандит. Его вообще надо было удалять
Г. Иванов: Месси вёл Аргентину к победам на ЧМ – это действительно сильнейший футболист мира
Джорджевич: "Локомотив" некрасиво поступил со мной – меня заставили уехать