Газизов: Урунов – хороший парень, просто он заблудился. То, что он может по-футбольному, я знаю, и многие знают

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался об экс-полузащитнике "Урала", "Уфы" и "Спартака" Остоне Урунове.
Фото: ФК "Уфа"
– Возвращение Урунова в "Уфу"? Нет, Урунов сам выбрал свой путь. Мы предлагали Остону вернуться. Я верил в него, сомнений в его футбольных качествах у меня нет. То, что он может по-футбольному, я знаю, и многие знают. Но есть масса других причин, которые ему надо преодолеть самому. Мне интересно, как будет двигаться карьера, его жизнь. Заблудился парень… Сосен немного, но он заблудился, – цитирует Газизова "Матч ТВ".

Шамиль Газизов являлся генеральным директором московского "Спартака" в период с июля 2020 года по декабрь того же года. На данный момент Газизов – генеральный директор футбольного клуба "Уфа", выступающего в Первой лиге. Еще в прошлом сезоне команда представляла Российскую премьер-лигу, но вылетела из нее, не набрав достаточное количество очков для сохранения места в чемпионате. По итогам двадцати сыгранных туров Первой лиги "Уфа" занимает шестнадцатое место в турнирной таблице (всего команд в лиге насчитывается восемнадцать). Остон Урунов на данный момент находится в статусе свободного агента. В сентябре он перешел в "Урал", но затем клуб из Екатеринбурга расторг контракт с ним досрочно. Максимальное количество матчей в игровой карьере Урунов провел за "Навбахор Наманган" (51, по три гола и ассиста), на втором месте по этому показателю – "Уфа" (37 матчей, одна голевая передача). За "Спартак" вышел на поле девять раз, забил один мяч.


Газизов Урунов
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