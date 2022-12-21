– Во второй части сезона мы, несомненно, продолжим в том же духе, даже постараемся быть еще лучше, чтобы порадовать болельщиков. Надеюсь, мы сможем одержать много побед, – приводит слова Ранджеловича "РБ Спорт".
По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги "Урал" занимает десятую строчку в турнирной таблице. В начале сезона в команде сменился главный тренер – на смену Игорю Шалимову пришел Виктор Гончаренко, с которым дела у клуба стали резко лучше. Сам Лазар Ранджелович перешел в клуб из Екатеринбурга в сентябре 2022 года, стал игроком основы и одним из самых полезных и результативных на футбольном поле. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. "Урал" первым делом сыграет на выезде с московским "Спартаком", идущим на втором месте.
Ранджелович: во второй части сезона "Урал", несомненно, продолжит в том же духе. Даже постараемся быть еще лучше
Сербский полузащитник "Урала" поделился настроем своей команды на вторую часть сезона РПЛ.
Фото: Чемпионат.com