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Ранджелович: во второй части сезона "Урал", несомненно, продолжит в том же духе. Даже постараемся быть еще лучше

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Сербский полузащитник "Урала" поделился настроем своей команды на вторую часть сезона РПЛ.
Фото: Чемпионат.com
– Во второй части сезона мы, несомненно, продолжим в том же духе, даже постараемся быть еще лучше, чтобы порадовать болельщиков. Надеюсь, мы сможем одержать много побед, – приводит слова Ранджеловича "РБ Спорт".

По итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги "Урал" занимает десятую строчку в турнирной таблице. В начале сезона в команде сменился главный тренер – на смену Игорю Шалимову пришел Виктор Гончаренко, с которым дела у клуба стали резко лучше. Сам Лазар Ранджелович перешел в клуб из Екатеринбурга в сентябре 2022 года, стал игроком основы и одним из самых полезных и результативных на футбольном поле. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. "Урал" первым делом сыграет на выезде с московским "Спартаком", идущим на втором месте.


Ранджелович Урал РПЛ
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