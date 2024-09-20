"Прощупать почву по переходу можно. Просто у ЦСКА есть проблема: как рассчитываться с футболистом. Он всё равно потребует свои условия. Игрок-то вообще хороший был. Тяжело его будет вытащить уже после арабского чемпионата. ЦСКА нужен результат здесь и сейчас, а я не думаю, что он придёт и заиграет, что он будет помощником команде", - заявил Масалитин.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА планирует подписать бывшего полузащитника "Ювентуса" и "Барселоны" Миралема Пьянича на правах свободного агента. По данным источников, Пьянич рассчитывает на зарплату в 2 миллиона евро в год от своего нового клуба.
В минувшем сезоне Миралем Пьянич принял участие в 34-х матчах во всех турнирах за клуб "Шарджа" из ОАЭ, не забил ни одного гола, но отметился 11-ю голевыми передачами. Летом 2020-го года испанская "Барселона" заплатила "Ювентусу" за трансфер боснийца 60 миллионов евро.
Источник: Legalbet
Масалитин - об интересе ЦСКА к Пьяничу: игрок-то хороший был, но тяжело его вытащить будет после чемпионата ОАЭ
Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал интерес "армейцев" к экс-полузащитнику "Барселоны" Миралему Пьяничу.
Фото: официальный сайт "Барселоны"