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Масалитин - об интересе ЦСКА к Пьяничу: игрок-то хороший был, но тяжело его вытащить будет после чемпионата ОАЭ

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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал интерес "армейцев" к экс-полузащитнику "Барселоны" Миралему Пьяничу.
Фото: официальный сайт "Барселоны"
"Прощупать почву по переходу можно. Просто у ЦСКА есть проблема: как рассчитываться с футболистом. Он всё равно потребует свои условия. Игрок-то вообще хороший был. Тяжело его будет вытащить уже после арабского чемпионата. ЦСКА нужен результат здесь и сейчас, а я не думаю, что он придёт и заиграет, что он будет помощником команде", - заявил Масалитин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА планирует подписать бывшего полузащитника "Ювентуса" и "Барселоны" Миралема Пьянича на правах свободного агента. По данным источников, Пьянич рассчитывает на зарплату в 2 миллиона евро в год от своего нового клуба.

В минувшем сезоне Миралем Пьянич принял участие в 34-х матчах во всех турнирах за клуб "Шарджа" из ОАЭ, не забил ни одного гола, но отметился 11-ю голевыми передачами. Летом 2020-го года испанская "Барселона" заплатила "Ювентусу" за трансфер боснийца 60 миллионов евро.

Источник: Legalbet

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