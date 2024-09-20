"Выводы сделают эксперты. Я говорил в последние несколько лет, что главный конкурент "Зенита" - это сам "Зенит". Если они будут играть в полную силу, не будут сбавлять обороты, то будет все хорошо", - приводит слова Зырянова "РБ Спорт".
После 8-ти стартовых туров чемпионата России "Зенит" возглавляет чемпионскую гонку с 20-ю очками в активе. На счету ближайших преследователей сине-бело-голубых, "Локомотива" и "Краснодара", по 18 очков. В рамках 9-го тура подопечные Сергея Семака встретятся с воронежским "Факелом" на своем поле. Игра пройдет в субботу, 21-го сентября.
Зырянов: главный конкурент "Зенита" - это сам "Зенит". Если не будут сбавлять обороты, будет все хорошо
Экс-полузащитник "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал игру своей бывшей команды на старте сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"