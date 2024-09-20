"Динамо" оставляет приятное впечатление в атаке, но есть огромные проблемы в обороне, которые нужно решать, чтобы можно было бороться за титулы. Пропускать каждую игру по два гола от любого соперника - это чересчур для команды, которая хочет стать чемпионом", - заявил Новиков.
После 8-ми туров московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Марцела Лички 16 очков, что на 4 меньше, чем у лидирующего "Зенита". В минувшем туре бело-голубые одержали победу над "Ахматом" (4:2), забив два мяча после 90-й минуты. За тур до этого "Динамо" сыграло вничью с "Оренбургом" (2:2).
С тем же счетом закончилось основное время матча "Динамо" Махачкала - "Динамо" Москва в Кубке России, в котором столичная команда одержала победу в серии пенальти (5:3). 22-го сентября в рамках 9-го тура РПЛ "Динамо" сыграет на выезде с московским "Спартаком".
Источник: Metaratings
Новиков - об обороне "Динамо": пропускать каждую игру по два гола от любого соперника - это чересчур
Экс-тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался об игре бело-голубых в обороне на старте нового сезона.
Фото: официальный сайт "Динамо".