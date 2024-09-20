Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 1 0 1
ЧайкаЗавершен
Ротор
1 - 2 1 2
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
0 - 2 0 2
ЭмполиЗавершен
Верона
21:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
21:45
Сент-ЭтьенНе начат

Новиков - об обороне "Динамо": пропускать каждую игру по два гола от любого соперника - это чересчур

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался об игре бело-голубых в обороне на старте нового сезона.
Фото: официальный сайт "Динамо".
"Динамо" оставляет приятное впечатление в атаке, но есть огромные проблемы в обороне, которые нужно решать, чтобы можно было бороться за титулы. Пропускать каждую игру по два гола от любого соперника - это чересчур для команды, которая хочет стать чемпионом", - заявил Новиков.

После 8-ми туров московское "Динамо" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Марцела Лички 16 очков, что на 4 меньше, чем у лидирующего "Зенита". В минувшем туре бело-голубые одержали победу над "Ахматом" (4:2), забив два мяча после 90-й минуты. За тур до этого "Динамо" сыграло вничью с "Оренбургом" (2:2).

С тем же счетом закончилось основное время матча "Динамо" Махачкала - "Динамо" Москва в Кубке России, в котором столичная команда одержала победу в серии пенальти (5:3). 22-го сентября в рамках 9-го тура РПЛ "Динамо" сыграет на выезде с московским "Спартаком".

Источник: Metaratings

Кирилл Новиков Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится