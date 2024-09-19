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Созин: после таких слов вход в сборную России для Глушенкова должен быть закрыт

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Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что вход в сборную России для форварда "Зенита" Максима Глушенкова должен быть закрыт.
Фото: ФК "Зенит"
Напомним, ранее футболист петербургской команды рассказал, что не видит смысла участвовать в матчах за сборную России, когда национальная команда проводит только товарищеские встречи.

В частности, футболист заявил, что предпочел бы потренироваться со своими партнерами по "Зениту" Венделом и Клаудиньо, нежели играть за сборную России.

- После таких слов вход в сборную России для Глушенкова должен быть закрыт. Она ему неинтересна – и слава богу. Пусть тренируется с бразильцами "Зенита" и получает свои премиальные. Ничего не случится, если Глушенкова в сборной не будет. Не потеряет она ничего, - цитирует Созина "Чемпионат".

Глушенков защищает цвета "Зенита" с минувшего лета, когда перешел в клуб из московского "Локомотива". На счету нападающего пять матчей за клуб с берегов Невы в РПЛ и семь забитых мячей. Сейчас Глушенков восстанавливается после травмы.

Андрей Созин Максим Глушенков Сборная России Зенит
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