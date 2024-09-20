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Пономарев: "Спартак" Романцева мне нравится больше, чем "Зенит" Семака

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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев сравнил московский "Спартак" времен тренера Олега Романцева с нынешним "Зенитом".
Фото: официальный сайт РФС
"Очень трудно сказать кто сильнее как тренер - Романцев или Семак. Сейчас "Зенит" идет на первом месте, но у клуба прекрасная селекция. Семак может варьировать состав как угодно. У Романцева не было иностранцев в команде. Лично мне больше нравился "Спартак" Романцева, когда в команде играли одни российские футболисты", - заявил Пономарев.

"Зенит" является действующим чемпионом России на протяжении 6-ти последних лет. В сезоне 2023/24 подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали чемпионата России, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне сине-бело-голубые возглавляют чемпионскую гонку после 8-ми туров. В активе "Зенита" 20 очков, что на 2 больше, чем у ближайших преследователей, "Локомотива" и "Краснодара".

Источник: "РБ Спорт"

Владимир Пономарев Спартак Зенит Олег Романцев Сергей Семак
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