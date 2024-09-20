"Пока ему тяжело. Посмотрим, что будет дальше. Что ему нужно сделать, чтобы влюбить в себя болельщиков "Зенита"? Я думаю, сделать хет-трик в золотом матче против "Спартака", - цитирует Аршавина "СЭ".
Нападающий Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сине-бело-голубые заплатили за переход форварда, по оценке СМИ, 10 миллионов евро.
Дебютировал за "Зенит" Соболев в матче 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:0). Первое результативное действие за сине-бело-голубых нападающий оформил в матче Кубка России с "Рубином" (2:0). На счету Соболева голевая передача.
Аршавин: что сделать Соболеву, чтобы влюбить в себя болельщиков "Зенита"? Хет-трик в золотом матче против "Спартака"
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин предположил, что может помочь форварду "Зенита" Александру Соболеву завоевать поддержку болельщиков.
Фото: официальный сайт "Зенита"