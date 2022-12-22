– Вы же видите, футбол "Крыльев" остается прежним. В любой команде в трансферное окно уходят игроки. Просто такой акцент делают на "Крыльях" – это какое-то предвзятое отношение. Главное, что видна тренерская работа, остается картина, и приятно наблюдать за футболом "Крыльев Советов", – приводит слова Пиняева "Чемпионат".
Напомним, что за время последних трансферных окон самарские "Крылья Советов" покинули: Иван Сергеев (перешел в питерский "Зенит"), Владислав Сарвели (трансфер в "Сочи"), Антон Зиньковский, Даниил Пруцев и Александр Соболев (ушли в московский в "Спартак"). Сейчас, по сообщениям многих СМИ, готовится трансфер Максима Глушенкова в московский "Локомотив", как и Сергей Пиняев, по поводу которого вчера в СМИ появились новости о том, что Сергей задумался о правильности перехода в стан "железнодорожников". Возможно, Пиняев передумает и не станет проходить медицинское обследование и подписывать контракт с "Локомотивом". На этой неделе появилась информация и касающаяся входящего трансфера в "Крылья Советов" – центральный нападающий "Оренбурга" и лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой собирается перейти в самарский клуб.
Пиняев: каждый клуб теряет игроков, просто на "Крыльях" делают акцент
Фланговый полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев прокомментировал кадровые потери самарского клуба в последние трансферные окна.
Фото: Global Look Press