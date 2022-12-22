Матчи Скрыть

Кубок Английской лиги

Новости
Манчестер Сити
23:00
ЛиверпульНе начат
П1 1.75X 4.1П2 4.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Пиняев: каждый клуб теряет игроков, просто на "Крыльях" делают акцент

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Фланговый полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев прокомментировал кадровые потери самарского клуба в последние трансферные окна.
Фото: Global Look Press
– Вы же видите, футбол "Крыльев" остается прежним. В любой команде в трансферное окно уходят игроки. Просто такой акцент делают на "Крыльях" – это какое-то предвзятое отношение. Главное, что видна тренерская работа, остается картина, и приятно наблюдать за футболом "Крыльев Советов", – приводит слова Пиняева "Чемпионат".

Напомним, что за время последних трансферных окон самарские "Крылья Советов" покинули: Иван Сергеев (перешел в питерский "Зенит"), Владислав Сарвели (трансфер в "Сочи"), Антон Зиньковский, Даниил Пруцев и Александр Соболев (ушли в московский в "Спартак"). Сейчас, по сообщениям многих СМИ, готовится трансфер Максима Глушенкова в московский "Локомотив", как и Сергей Пиняев, по поводу которого вчера в СМИ появились новости о том, что Сергей задумался о правильности перехода в стан "железнодорожников". Возможно, Пиняев передумает и не станет проходить медицинское обследование и подписывать контракт с "Локомотивом". На этой неделе появилась информация и касающаяся входящего трансфера в "Крылья Советов" – центральный нападающий "Оренбурга" и лучший бомбардир РПЛ Владимир Сычевой собирается перейти в самарский клуб.


Пиняев Крылья Советов РПЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Metaratings: "Торпедо" интересуется форвардом сборной Узбекистана Сергеевым
Гинер - о переходе в Азию: стоит подождать возвращения в Европу. В УЕФА сами недовольны тем, что происходит
Mozzart Sport: "Хетафе" требует за Максимовича, которым интересуется "Спартак", минимум 5 млн евро
Карпин выбрал Промеса лучшим игроком первой части сезона 1
"Мутко против": лондонский "Арсенал" передумал выплачивать "Уфе" компенсацию за Зинченко 2
Президент "Барселоны": первый год Хави в качестве главного тренера превзошел все ожидания
Экс-глава "Тулона" - о вратаре Аргентины: придурок Мартинес оскорбляет Мбаппе, не имея и десятой части его таланта
Interia: Михневича уволили из сборной Польши из-за звонка Левандовски. Игроки были против его дальнейшей работы 4
Гендиректор "Монцы" Галлиани: мы не заинтересованы в Дзюбе 1
Ole: Икарди придется отдать более 90 млн евро после развода с Вандой Нарой 1
Гинер: на ЧМ наибольшее удовольствие получил от тех, кого мы не считаем сильными: Марокко, Коста-Рика, Япония
Пиняев: каждый клуб теряет игроков, просто на "Крыльях" делают акцент
Алдонин: для игроков и тренеров чемпионат мира посреди сезона – настоящая головная боль 2
Журналист Карпов: ЦСКА и Локомотив поспорят за 21-летнего защитника "Пари НН" Илью Агапова
Гинер: конкурировать с "Зенитом" реально. За счет самоотдачи, тренерского мастерства и грамотных управленческих решений 11