"По Азии взяли тайм-аут. Думаю, до середины следующей недели. Будет еще одна итерация по обсуждению. Будет ли там принято окончательное решение? Думаю, исполком поручит руководству проработать этот вариант", - цитирует Каменского Sport24.
Напомним, на заседании исполкома РФС обсуждался вопрос возможного перехода организации под эгиду АФК - азиатской футбольной Конфедерации.
Прямо сейчас российские команды отстранены от участия в турнирах и матчах под эгидой УЕФА. Российские клубы не принимают участие в нынешнем розыгрыше Еврокубков, а сборная России не сыграла в стыковых матчах к ЧМ-2022 и пропустит отборочный этап на Евро-2024.
Советник президента РФС Каменской: по Азии взяли тайм-аут. Думаю, до середины следующей недели
Член исполкома РФС Игорь Каменской заявил, что на заседании не сумели принять окончательное решение о возможности перехода в АФК.
Фото: РФС