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Советник президента РФС Каменской: по Азии взяли тайм-аут. Думаю, до середины следующей недели

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Член исполкома РФС Игорь Каменской заявил, что на заседании не сумели принять окончательное решение о возможности перехода в АФК.
Фото: РФС
"По Азии взяли тайм-аут. Думаю, до середины следующей недели. Будет еще одна итерация по обсуждению. Будет ли там принято окончательное решение? Думаю, исполком поручит руководству проработать этот вариант", - цитирует Каменского Sport24.

Напомним, на заседании исполкома РФС обсуждался вопрос возможного перехода организации под эгиду АФК - азиатской футбольной Конфедерации.

Прямо сейчас российские команды отстранены от участия в турнирах и матчах под эгидой УЕФА. Российские клубы не принимают участие в нынешнем розыгрыше Еврокубков, а сборная России не сыграла в стыковых матчах к ЧМ-2022 и пропустит отборочный этап на Евро-2024.


РФС
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