"Сборная России в Азии? Я не ассоциирую Россию с азиатской страной. Это странно", - цитирует Капелло Sport24.
Напомним, ранее сегодня на исполкоме РФС обсуждался возможный выход России из состава УЕФА и переход в азиатскую конфедерацию футбола. Сейчас Россия отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участие в отборочном этапе на Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.
Капелло: сборная России в Азии? Это странно. Не ассоциирую Россию с азиатской страной
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал возможный выход России из состава УЕФА и переход в АФК.
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