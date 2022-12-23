Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Капелло: сборная России в Азии? Это странно. Не ассоциирую Россию с азиатской страной

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал возможный выход России из состава УЕФА и переход в АФК.
Фото: Getty Images
"Сборная России в Азии? Я не ассоциирую Россию с азиатской страной. Это странно", - цитирует Капелло Sport24.

Напомним, ранее сегодня на исполкоме РФС обсуждался возможный выход России из состава УЕФА и переход в азиатскую конфедерацию футбола. Сейчас Россия отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России не примет участие в отборочном этапе на Евро-2024, а российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков.


Капелло Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Министр спорта Франции: поведение аргентинской команды после победы в финале ЧМ-2022 было жалким
Daily Mirror: "Атлетико" готов отпустить Феликса в аренду в АПЛ за 8 млн фунтов 1
Капелло: сборная России в Азии? Это странно. Не ассоциирую Россию с азиатской страной
Сунесс: Мартинес выглядел как вульгарный клоун. Думать, что его поступок уместен - убого
Mirror: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу Гакпо
Mozzart Sport: Максимович, которым интересуется "Спартак", отказался от трансфера в "Эспаньол" 1
Эмери: когда Мартинес вернется в "Астон Виллу", я поговорю с ним о его празднованиях и уважении
Дель Боске: Месси - лучший игрок, которого я когда-либо видел
Раньери стал главным тренером "Кальяри", выступающего в итальянской Серии Б
Экс-игрок "ПСЖ" и сборной Франции Матюиди объявил о завершении карьеры
Юран: если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны их умолять?
Фабрицио Романо: Тен Хаг хочет сохранить Рэшфорда в "Манчестер Юнайтед". Ему предложат новый долгосрочный контракт
Тренер сборной Марокко: при всем уважении к "Фиорентине", Амрабат должен играть за один из 10 лучших клубов мира
Осинькин: раньше азиатский турнир казался проходным, но в Катаре выстрелили и Япония, и Корея, и Австралия 3
one.co.il: "Краснодар" предлагает Ивичу зарплату в 1,5 млн евро в год, чтобы он согласился возглавить клуб