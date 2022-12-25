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Борис Ротенберг – об интересе "Сочи" к Дзюбе: его не было и не будет. У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем

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Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что его клуб никогда не интересовался Артемом Дзюбой.
Фото: РИА Новости
– Не было интересно и, думаю, не будет. У нас свои задачи – мы молодых ребят развиваем, – передает слова Ротенберга "ТАСС".

Напомним, что российский нападающий Артем Дзюба прямо сейчас находится в статусе свободного агента. В предыдущее летнее трансферное окно он перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор", но в начале ноябре расторг контракт с ними. В предыдущем сезоне Дзюба играл в Российской премьер-лиги, за "Зенит", где он провел несколько сезонов. По истечении предыдущего сезона у Дзюбы завершился контракт с клубом из Санкт-Петербурга. Летом он продолжительное время определялся с новым клубом и поддерживал физическую форму в расположении казанского "Рубина", вылетевшего в Первую лигу. Также в рамках РПЛ Артем успел поиграть за "Томь", тульский "Арсенал" и московский "Спартак".


Ротенберг Б Дзюба Сочи
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