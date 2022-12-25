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Журналист Карпов: в борьбу за Самошникова включился "Зенит"

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Фланговым защитником казанского "Рубина" Ильей Самошниковым заинтересовался "Зенит".
Российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил об интересе действующего чемпиона России "Зенита" к крайнему защитнику Илье Самошникову, выступающему за казанский "Рубин" в Первой лиге.



Илья Самошников играет за казанский "Рубин" с января 2020 года. До этого он представлял московское "Торпедо", ярославский "Шинник", московские клубы "Арарат" и "Велес". В текущем сезоне Первой лиги за "Рубин" Илья провел 16 матчей, забил один мяч, отдал две голевых передачи. Портал Transfermarkt на данный момент оценивает стоимость 25-летнего защитника в 2,5 миллиона евро. Контракт Ильи Самошникова с казанским клубом истекает летом 2023 года. За сборную России Самошников успел провести три матча. Его дебют за национальную команду пришелся на 1 сентября 2021 года.


Самошников Зенит
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