"Мы слухи не комментируем", - цитирует функционера "Чемпионат".
Сегодня в СМИ появилась информация, что "Зенит" включился в борьбу за Самошникова.
Агент игрока сообщал, что его клиент близок к переходу в "Локомотив".
25-летний защитник вышел на поле в 15-ти встречах текущего сезона Первой лиги и забил 1 гол.
Гендиректор "Зенита" отказался комментировать слухи о желании подписать Илью Самошникова
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи об интересе к подписанию защитника "Рубина" Ильи Самошникова.
Фото: ФК "Рубин"