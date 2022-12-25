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Семин: если Пиняев сам принял решение об уходе из "Крыльев Советов", значит, увидел себе место в новой команде

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном переходе Сергея Пиняева в стан "железнодорожников".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- Только время покажет, хороший или плохой вариант выбрал для себя Пиняев. Вот если он сам принимал решение об уходе из "Крыльев Советов", значит, увидел себе место в новой команде, - приводит комментарий Семина "Чемпионат".

18-летний россиянин Сергей Пиняев вчера объявил о своем уходе из "Крыльев Советов". Сообщалось, что игрок станет футболистом "Локомотива" и уже прошел медосмотр. Сумма финансовой компенсации за переход составит 200 миллионов рублей. В этом сезоне Сергей смог завоевать место в стартовом составе "Крыльев Советов" и смог забить 4 мяча и оформить 3 ассиста за 15 встреч во всех соревнованиях.

"Локомотив" ушел на зимний перерыв в зоне стыковых матчах, на 14 место. На счету московской команды 13 набранных баллов после 17 сыгранных туров. В ноябре руководство клуба назначило нового наставника. Им стал российский специалист Михаил Галактионов.


Локомотив Пиняев Крылья Советов
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