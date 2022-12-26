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ТоттенхэмЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
Фулхэм2 тайм
П1 26X 6.4П2 1.17
Лестер Сити
0 - 3 0 3
Ньюкасл2 тайм
П1 110X 21П2 1.01
Эвертон
1 - 1 1 1
Вулверхэмптон2 тайм
П1 2.96X 2.12П2 4.1
Саутгемптон
0 - 2 0 2
Брайтон2 тайм
П1 40X 10П2 1.08
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Юран: переход в "Крылья" – правильное решение Сычевого. Не факт, что у него получилось бы в ведущих клубах РПЛ

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Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран оценил переход нападающего Владимира Сычевого из "Оренбурга" в "Крылья Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
– Переход в "Крылья" – правильное решение Сычевого. Попади он сейчас в один из наших ведущих клубов, не факт, что у него получилось бы. Человек играет в РПЛ четыре месяца. Это не Первая лига. Нужно набрать опыта и уверенности в среднем клубе. Когда Сычевой окрепнет, тогда уже можно будет говорить о российских топ-клубах, – приводит слова Юрана Sport24.

Напомним, что вчера, 25 декабря, самарские "Крылья Советов" объявили о переходе в свой клуб российского нападающего Владимира Сычевого. Первую часть текущего сезона РПЛ и предыдущий сезон в Футбольной национальной лиге (ныне – Первая лига) Сычевой провел в футбольном клубе "Оренбург". "Крылья Советов" подписали с Владимиром контракт на три с половиной года. 5 января 2023 года он официально станет футболистом самарского клуба. Сычевой прямо сейчас находится в статусе лучшего бомбардира всей Российской премьер-лиги. По итогам семнадцати сыгранных туров у Владимира насчитывается 14 голов. Столько же у Квинси Промеса из московского "Спартака", которого Сычевой обходит по мячам, забитым с игры. За "Крылья Советов" Владимир будет выступать под новой фамилией Писарский. Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года. "Крылья Советов" в восемнадцатом туре, первом после зимней паузы, встретятся с московским "Динамо".


Юран Сычевой Крылья Советов РПЛ
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