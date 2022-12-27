Российский журналист и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале опроверг новость одного из источников ("Матч ТВ") о том, что Самошников провалил медицинское обследование перед переходом в "Локомотив".
Сегодня новостная служба "Матч ТВ" в рамках одной из уникальных новостей поделилась информацией о том, что защитник казанского "Рубина" Илья Самошников во второй раз за полгода провалил медицинской осмотр из-за проблем с голеностопом (первый раз случился перед потенциальным переходом в московское "Динамо"), что не позволит ему перейти в "Локомотив". Действующий контракт Самошникова с казанским "Рубином" рассчитан до 30 июня 2023 года. На данный момент Илья представляет клуб Первой лиги – по итогам предыдущего сезона "Рубин" вылетел из РПЛ напрямую.
Журналист Карпов: Самошников не проходил медосмотр для "Локомотива". Это невозможно – у Ильи контракт еще на полгода
Фланговый защитник "Рубина" Илья Самошников не проходил медицинский осмотр для "Локомотива" и все еще остается в казанском клубе.