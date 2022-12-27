"Не знаю, стоит ли "Спартаку" возрождать свою вторую команду. Если говорить о том, вырастали ли футболисты из "Спартака-2" и переходили потом в основной состав, то могу сказать, что игроки второй команды вызвались в первую только в случае необходимости", — цитирует Камоцци Metaratings.
Напомним, о закрытии второй команды столичного коллектива стало известно в мае. В клубе такой шаг объяснили сокращением бюджета.
Днем ранее в СМИ появилась информация, что руководство красно-белых приняло решение возродить "Спартак-2".
"Спартак" по итогам 17-ти туров Российской Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, набрав 42 очка.
Камоцци: не знаю, стоит ли возрождать "Спартак-2". Игроки вызвались только при необходимости
Экс-советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци поделился мнением о возможности возрождения второй команды красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"