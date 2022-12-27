"Если задача уйти из Европы, громко хлопнув дверью и высказав свое "фи", то как бы не услышать азиатское "фу". Ведь футбольная Европа давно уже там: в коммерческих партнерствах, ТВ-правах, франшизах, социальных сетях. А, значит, и в умах азиатов", - цитирует Салихову "СЭ".
В конце ноября о возможности рассмотрения вопроса о переходе в АФК заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков. В ходе заседания исполкома организации 23 декабря решение не было принято – по словам Дюкова, голосование было запланировано на 27-е число. Сегодня стало известно, что его перенесли на 31 декабря.
Салихова: задача хлопнуть дверью? Как бы не услышать азиатское "фу". Футбольная Европа давно в Азии
Супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением об идее перехода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Фото: соцсети Заремы Салиховой