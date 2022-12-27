– Думаю, "Зенит" надо выносить за скобки, настолько у них высок класс. Играешь с "Локомотивом", "Динамо", ЦСКА и понимаешь, что "Зенит" на совершенно другом уровне находится. Сантос, Барриос, Малком, Барриос. Условно человек пять делают игры. Бакаеву там сложно, хотя по меркам лиги это квалифицированный футболист. С остальными в чемпионате играть можно, – цитирует Газинского "Чемпионат".
По итогам семнадцати сыгранных туров и всей первой половины сезона "Зенит" занимает привычно первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака имеет на своем счету 42 очка . Ближайшим преследователем текущего лидера является московский "Спартак", отстающий на шесть очков (36 очков). Летом 2022 года в московской команде сменился тренер – на смену итальянскому специалисту Паоло Ваноли пришел испанец Гильермо Абаскаль, при котором красно-белые резко добавили. На третьем месте в турнирной таблице РПЛ располагается "Ростов" Валерия Карпина (35 очков), на четвертом и пятом – московские клубы Динамо и ЦСКА, набравшие по 29 очков. Отмеченный Газинским "Локомотив" идет четырнадцатым, располагаясь в зоне стыковых матчей. По окончании первой части сезона команду возглавил Михаил Галактионов, ушедший из нижегородского "Пари НН". Кроме этого, "Локомотив" ожидает перехода в их клуб Максима Глушенкова и Сергея Пиняева зимой, Ильи Самошникова – летом.
Газинский: играешь с "Локомотивом", "Динамо", ЦСКА и понимаешь, что "Зенит" на совершенно другом уровне находится
Полузащитник "Урала" Юрий Газинский высказался о российских топ-клубах, выделив класс игроков "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"