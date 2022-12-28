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Нигматуллин: переход в АФК связан с политической ситуацией – это может сильно навредить футболу России

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Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможности перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: Getty Images
"Решение принимается из-за политического давления? Очевидно, что большого желания переходить в Азию нет ни у кого. Понятно, что все это связано с политической ситуацией. Но это очень сильно может навредить российскому футболу", — цитирует Нигматуллина "Газета.Ru".

Голосование по вопросу о переходе Российского футбольного союза в АФК будет принято 31 декабря. Изначально планировалось, что решение будет принято на заседании исполкома, которое прошло 23 декабря. По его итогам президент РФС Александр Дюков сообщил, что голосование запланировано на 27 число.

Российские клубы пропускают текущий розыгрыш еврокубков из-за временного отстранения от ФИФА и УЕФА.


Нигматуллин РФС АФК
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