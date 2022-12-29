- Лапочкин вроде апелляцию не подавал. Возможно, он завершил карьеру. Но лучше спросить у Сергея, - приводит комментарий Каманцева "Матч ТВ".
В 2021 году Сергей Лапочкин был отстранен УЕФА от судейства на 10 лет. Причиной дисквалификации стало то, что российский рефери не сообщил о взаимодействии с третьим лицом по поводу возможного влияния на результат матча ЛЕ сезона 2018/2019 между латвийским "Вентспилс" и французским "Бордо". Сейчас Сергей работает экспертом на "Матч ТВ" и других площадках. Последним матчем в РПЛ для Лапочкина стала встреча 23-го тура между "Ахатом" и "Арсеналом" (2:0)
Сейчас РПЛ на зимней паузе. После 17 сыгранных туров в турнирной таблице с 42-мя баллами привычно лидирует "Зенит". На втором месте расположился "Спартак". В активе подопечных Гильерме Абаскаля 36 набранных очков.Тройку замыкает "Ростов". Южане отстают от московского клуба на 1 балл.
Каманцев: возможно, Лапочкин завершил карьеру
Фото: РИА Новости