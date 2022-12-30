- Желаю, чтобы Россия в 2023 году снова смогла выступать на международных соревнованиях! – цитирует Данни "СЭ".
С весны 2022 года российские клубы не играют в еврокубках. "Спартак" был отстранен от участия в Лиге Европы и пропустил матчи с "РБ Лейпциг". В этом сезоне наши команды также пропускают все турниры под эгидой УЕФА.
Сборная России была отстранена от стыковых матчей за право участвовать в ЧМ-2022. Также наша команда не допущена до отборочного турнира к Евро-2024. Сегодня РФС должен принять решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
Сейчас РПЛ на зимней паузе. По итогам 17 сыгранных туров таблице привычно возглавляет "Зенит". Коллектив из Санкт-Петербурга набрал 42 очка. На 2 строчке находится "Спартак". Красно-белые заработали 36 баллов. Тройку с 35-ю очками замыкает "Ростов".
Данни: желаю, чтобы в 2023 году Россия вернулась в международные турниры
Экс-игрок "Зенита" Мигель Данни высказал пожелания для России на 2023 год.
Фото: ФК "Зенит"