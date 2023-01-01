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Takvim: нападающий "Спартака" Шамар Николсон может перебраться в "Галатасарай"

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Стамбульский "Галатасарай" рассматривает возможность аренды Шамара Николсона из московского "Спартака".
Фото: Soccer.ru
По сообщению источника, турецкий клуб рассматривает возможность аренды ямайского форварда до конца сезона. Пока решение по 25-летнему игроку не принято. Ранее уже сообщалось об интересе к Николсону в Турции. Слухи усилились, когда Шамар потерял место в стартовом составе "Спартака".

Напомним, что Шамар Николсон перешел в московский "Спартак" в январе 2022 года из бельгийского футбольного клуба "Шарлеруа" за шесть с половиной миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего ямайского центрфорварда в семь миллионов евро. В текущем сезоне Николсон провел 13 матчей за московский "Спартак" в Российской премьер-лиги, забил три мяча, отдал одну результативную передачу. В рамках РПЛ Шамар провел на футбольном поле в общей сумме 627 минут. В Кубке России, на групповой стадии, отыграл четыре матча, забил один мяч, отдал одну голевую передачу. Контракт Николсона с московским "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Takvim


Николсон Спартак Галатасарай
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