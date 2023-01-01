- Хотел бы я возглавить сборную России? Почему бы и нет? Мне было бы интересно тренировать вашу сборную, - приводит комментарий Карреры "РБ Спорт".
58-летний итальянский специалист Массимо Каррера в России был наставником московский "Спартак". С клубом тренер смог добиться исторического результата, выиграв впервые за 16 лет титул чемпионов России. Также в активе Массимо Суперкубок России. В 2018 году Каррера покинул "Спартак" и работал в греческом "АЕКе" и итальянском "Бари".
Наставником российской сборной является Валерий Карпин. Под руководством российского специалиста национальная команда заняла второе место в своей отборочной группе к ЧМ-2022. Из-за санкций ФИФА и УЕФА в 2022 году Россия провела три товарищеских поединка. Подопечные Карпина победили Кыргызстан (2:1) и не смогли обыграть Таджикистан (0:0) и Узбекистан (0:0).
Каррера: мне было бы интересно тренировать сборную России
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера заявил, что ему было бы интересно потренировать сборную России.
Фото: "Советский спорт"