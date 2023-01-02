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Агент Алонсо: 10 января Хуниор присоединится к "Краснодару" на сборе в Дубае

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Агент защитника "Краснодара", выступающего в аренде в "Атлетико Минейро", Хуниора Алонсо Диего Серрати рассказал когда игрок прибудет в расположение "быков".
Фото: Getty Images
- Хуниор присоединится к команде уже в Дубае, 10 января. Он отлично себя чувствует и готов ко сборам, - приводит комментарий агента Sport24.

29-летний парагваец, выступающий на позиции центрального защитника, перебрался в стан "Краснодара" зимой 2022 года ,но так и не принял участия в официальных матчах за клуб. Футболист приостановил контракт с "быками" и оправился в аренду в "Атлетико Минейро". За бразильский клуб Хуниор принял участие в 44 играх, в которых смог три раза ассистировать своим партнерам. Договор Алонсо с "Краснодаром" действует до лета 2025 года.


Хуниор Алонсо Краснодар Атлетико Минейро
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