"Хуже уже не будет. Куда хуже? Галактионов, Петров, Сидоров — хуже не будет. Избавились от немцев — уже хорошо", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, "Локомотив" в начале октября объявил об отставке Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера команды. В ноябре столичный клуб возглавил Михаил Галактионов, ранее работавший в "Пари Нижнем Новгороде".
По итогам 17 туров "железнодорожники" идут в зоне стыковых матчей Российской Премьер-лиги.
Мостовой – о тренерах "Локомотива": хуже уже не будет. Избавились от немцев — хорошо
Экс-футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с тренерами в "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"