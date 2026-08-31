Футболисты «Алании» зарубились с собственными болельщиками в Калуге, не обошлось без рукоприкладства. Что происходит с осетинской командой?

Долгострой с неприличными по всем меркам сроками уже являлся сам по себе серьёзным событием. И, естественно, что к открытию нового стадиона интерес к «Алании» вновь повысился. Затем был удивительный кубковый матч со «Спартаком» из Нальчика, в котором владикавказцы умудрились за последние 10 минут растерять преимущество в три мяча и затем проиграть по пенальти. А теперь красно-жёлтые ещё и угодили в имиджевую неприятную историю, умудрившись разругаться с собственными болельщиками.
Инцидент произошёл после матча Второй лиги с «Калугой». Гостевой матч закончился со счётом 1:1, причём владикавказцы ушли от поражения с помощью пенальти в компенсированное время. После игры фанаты «Алании», собравшиеся на стадионе, начали призывать к отставке главного тренера Дмитрия Фомина (отца Данила Фомина из «Динамо»). И это, судя по всему, очень не понравилось игрокам, некоторые из которых вступили в серьёзнейшую перепалку с болельщиками. Апогеем конфликта стали действия Давида Кобесова, который попросил своего приятеля на трибуне ударить одного из болельщиков. Удивительно, но этот самый друг Кобесова в камуфляжной куртке в итоге без раздумий отвесил оплеуху фанату, находившемуся рядом! Достаточно просто посмотреть на это видео, чтобы стало совсем неловко (видео публикуем в ТГ из-за обилия мата).
ВИДЕО
Помимо Кобесова успели отличиться капитан «Алании» Алан Хугаев и начальник команды Валерий Кумаритов. Оба пытались залезть на трибуны, чтобы продолжить конфликт с фанатами. В итоге их не без труда остановили стюарды и более юные игроки «Алании». Кумаритов в итоге получил красную карточку от арбитра.
Естественно, что такие действия футболистов и руководства вызвали бурление в фанатской среде. Фан-актив и болельщики со стажем крайне возмущены подобными поступками. При этом сам клуб совершенно не спешил реагировать на происходящее.
На следующий день «Алания» поздравила Хугаева с днём рождения. И лишь больше чем через сутки клуб опубликовал официальное заявление, в котором намекнул, что всему виной — некие провокаторы. В общем, не раскачивайте лодку! Также «Алания» в своём заявлении аккуратно сообщила, что проведёт работу со своими игроками и сотрудниками, которые перешли грань разумного. Ожидаемо такое заявление клуба ничуть не успокоило болельщиков, скорее, наоборот.
Вскоре после поста клуба высказался сам Хугаев. Он принёс извинения за свои действия, но подчеркнул, что всё равно будет заступаться за тренера.
Это заявление Хугаева уже было воспринято куда более позитивно со стороны фанатов. По крайней мере, капитан хотя бы высказался и извинился, уже кое-что.
Негативный шлейф тянется давно
Конфликт болельщиков с командой и клубом возник не на пустом месте. На самом деле, негативный шлейф тянется давно. У фанатов уже накопилось немало вопросов к «Алании», на которые пока нет ответов.
Понятно, что результаты команды совсем не впечатляют. Ещё относительно недавно «Алания» была в лидерах ФНЛ, а сейчас влачит существование во Второй лиге. И там всё не так хорошо, как хотелось бы. Владикавказцы провели 7 матчей, одержав в них всего две победы при трёх ничьих и двух поражениях. «Калуга», с которой «Алания» сыграла вничью — абсолютный аутсайдер. Команда замыкает турнирную таблицу, набрав в семи матчах четыре очка (четвёртый балл «Калуга» добыла в игре с «Аланией»). При этом не впечатляет сама игра «Алании». Во Владикавказе ждут яркий и атакующий футбол, а на деле получается какое-то мучение. Примечательно, что некоторые фанаты, призывавшие в Калуге уйти Фомина в отставку, скандировали при этом имя Артура Гогниева. С ним у многих болельщиков «Алании» ассоциируются воспоминания о ярком атакующем футболе. Понятно, что это — романтизация. После возвращения Гогниева в «Аланию» команда тоже мучилась на поле, но сами скандирования весьма показательны.
Дмитрий Фомин
Недовольство болельщиков вызвала и ситуация со стадионом. Мало того, что он превратился в национальный долгострой, так открытие арены тоже получилось скомканным. Оставим за скобками тот факт, что сам стадион заметно «порезали», уменьшив его вместимость более чем на 15 000 человек. «Алания» в своём первом матче после возвращения на родную арену уверенно обыграла кировское «Динамо» (2:0). Только вот перед матчем не было никаких активностей, развлекательной и торжественной программы. Всё буднично, сонно, академично, словно команда играет там каждую неделю. Каким же был контраст с матчем Медиалиги Lit-Energy — «Амкал», который состоялся во Владикавказе через несколько недель! И автограф-сессии, развлекательная программа, шоу перед матчем, всё совсем не так, как на игре «Алании».
Но главная причина недовольства болельщиков — тотальное игнорирование со стороны владельцев, бизнесменов Гуриевых. Если в первые сезоны они постоянно присутствовали на стадионе, проводили встречи с болельщиками, то сейчас полная тишина. Владельцев даже не было на матче открытия обновлённого стадиона. Складывается впечатление, что клуб превратился в обузу для хозяев, а они всеми силами пытаются от него избавиться. Отсутствие внятного сценария развития — ещё один аргумент в данной теории. «Алания» плывёт по течению, существует для галочки и почти никого не интересует. Раздражение накапливается, у него есть причины. При этом в клубе складывается атмосфера пофигизма. Ещё несколько лет назад владельцы обещали открыть фан-шоп. Казалось бы, что может быть проще? Магазин с аттрибутикой, способ зарабатывать деньги, радовать фанатов. Прошло несколько лет, а обещание так и не было выполнено. В итоге болельщики заказывают футболки своего клуба на маркетплейсах из Китая.
При этом очевидно, что в самой «Алании» очень болезненно относятся к критике. Любопытно, что в телеграм-канале клуба нет возможности оставлять негативные эмодзи. Только хвалебные реакции, чинно, официально, позитивно, даже если этого позитива нет.
Возможно, конфликт с болельщиками как-то изменит ситуацию. Но, скорее всего, всё останется так, как раньше. Хотя, казалось бы, как тут вообще можно защищать участников конфликта от команды.