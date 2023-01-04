- У "Локомотива" имеется всё, чтобы не вылететь из РПЛ - есть как футбольные, так и нефутбольные ресурсы. Если "Локомотив" будет бороться за выживание, учитывая состояние дел на сегодняшний день… Мне кажется, что это неправильно, - передает слова Алдонина "Чемпионат".
По итогам осеннего отрезка сезона-2022/2023 московский "Локомотив" занимает 14 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков в 17 матчах. Такое же количество баллов имеет воронежский "Факел", опережающий красно-зеленых по личным встречам, у находящихся в зоне прямого вылета (на 15 месте) "Химок" на 1 очко меньше. Отставание "Локомотива" от находящегося за пределами зоны стыковых матчей "Пари НН" составляет 6 очков.
Алдонин: у "Локомотива" есть всё, чтобы не вылететь из РПЛ - как футбольные, так и нефутбольные ресурсы
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал турнирную ситуацию для московского "Локомотива".
Фото: РПЛ