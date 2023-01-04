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Журналист Карпов: ЦСКА согласовал с "Пари НН" трансфер Агапова за 100 млн рублей. Нижегородцы возьмут Яковлева в аренду

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Защитник "Пари НН" Илья Агапов продолжит карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Пари НН"
По данным источника, 21-летний россиянин Илья Агапов, выступающий на позиции центрального защитника, пополнит ряды ЦСКА. "Армейцы" согласовали с "Пари НН" все детали сделки. Сумма трансфера составит 100 млн рублей. Нижегородский клуб получит в аренду 20-летнего форварда московского клуба Владислава Яковлева. У "Пари НН" будет право выкупа игрока. В случае, если клуб решит воспользоваться этим правом, то у ЦСКА появится возможность первоочередного выкупа футболиста.

Центральный защитник Илья Агапов в этом сезоне принял участие в 16 играх за "Пари НН". Трансферная стоимость футболиста, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 1 миллион евро. Владислав Яковлев сыграл в 14 матчах за основной состав ЦСКА. На счету игрока 1+1 по системе гол плюс пас. Трансферная стоимость Владислава оценивается в 500 тысяч евро.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова


Агапов ЦСКА Пари НН Яковлев
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Журналист Карпов: ЦСКА согласовал с "Пари НН" трансфер Агапова за 100 млн рублей. Нижегородцы возьмут Яковлева в аренду
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