- Сделка еще не завершена. Нужно пройти медосмотр, окончательно обсудить условия трудового договора. Все по-настоящему решилось после нового года, до этого был просто интерес. "Нижний" больше рассматривал другие варианты. Настойчивость ЦСКА и желание Ильи стали определяющими. Для "Пари НН" это стало рекордной продажей, они тоже добились чего хотели, - приводит комментарий агента Metaratings.
Вчера СМИ сообщили, что 21-летний центральный защитник "Пари НН" Илья Агапов перебрался в стан ЦСКА. Сумма сделки составит 100 млн рублей. Также нижегородский клуб получит в аренду с возможностью выкупа форварда "армейцев" Владислава Яковлева. Ранее сообщалось, что интерес к Агапову также проявляет московский "Локомотив".
В этом сезоне Агапов сыграл в 16 встречах во всех соревнованиях за нижегородский клуб, в которых не отметился результативными действиями. Надежная игра футболиста помогла ему получить свой первый вызов в сборную России на товарищеские поединки против Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
ЦСКА ушел на зимний перерыв, расположившись на 5 строчке. Команда Владимира Федотова за 17 сыгранных туров набрала 29 баллов. "Пари НН" с 19-ю очками находится на 12 месте.
Агент Агапова: настойчивость ЦСКА и желание Ильи были определяющими. Для "Пари НН" это стало рекордной продажей
Агент защитника "Пари НН" Ильи Агапова Александр Салугин прокомментировал переход игрока в ЦСКА.
Фото: "Пари НН"