- Я бы остановился на фигуре Джикии. Я увидел Джикию, который прибавил в единоборствах и в умении прочитать открытую передачу, не выпустить за спину нападающего. Но самое главное, я увидел Джикию, который начинает атаку не только диагоналями, но и короткими передачами в развитие, - приводит мнение Григоряна Legalbet.
Россиянин Георгий Джикия, выступающий на позиции центрального защитника, защищает цвета "Спартака" с зимы 2017 года. В 2019 году Георгий был выбран новым капитаном красно-белых. С московской командой футболист завоевал 3 трофея.
В нынешнем сезоне Джикия сыграл в 21 матче за "Спартак". На счету защитника 2 ассиста. Соглашение Георгия с красно-белыми действует еще 1,5 года. Рыночная стоимость россиянина, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 8 млн евро.
"Спартак" ушел на зимний перерыв на 2 строчке в турнирной таблице нынешнего розыгрыша российского первенства. Команда испанского специалиста Гильермо Абаскаля набрала 36 очков.
Григорян: Джикия – лучший центральный защитник РПЛ
Известный тренер Александр Григорян назвал Георгия Джикию лучшим центральным защитником РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"