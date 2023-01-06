– Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес. Это два лидера, которые ведут остальных за собой. Именно они могут перевернуть исход тяжелейших матчей. Если ты возьмешь таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то они ее выиграют, – цитирует Карреру Sport24.
Итальянский специалист Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" в период с августа 2016 года по октябрь 2018 года. До этого он работал в "Спартаке" в качестве исполняющего обязанности главного тренера и ассистента главного тренера. При Каррере в сезоне-2016/17 красно-белые стали чемпионами России по футболу. И Квинси Промес, и Георгий Джикия были в составе той чемпионской команды Массимо. Джикия и Промес играют за "Спартак" и сейчас. На данный момент московский "Спартак" возглавляет испанец Гильермо Абаскаль, который тренирует красно-белых с лета 2022 года. Сейчас Массимо Каррера находится без клуба. Последней командой, с которой он работал, был итальянский "Бари" из Серии Б.
Каррера: если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал двух футболистов красно-белых, которых он приобрел бы в первую очередь, если бы возглавил клуб Серии А.
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