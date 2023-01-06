– Малком производит более целостное впечатление. Он более стабилен. Бразилец посильнее Промеса, – передает слова Орлова "СЭ".
Напомним, что "Зенит" и "Спартак" по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой части сезона занимают наиболее высокие места в турнирной таблице. Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в чемпионате России по футболу, имея на своем счету 42 очка, а московский клуб отстает от них на шесть баллов (36 очков). Малком и Промес идут одними из первых в списке лучших бомбардиров РПЛ. Квинси Промес и вовсе разделяет первое место с Владимиром Сычевым, который превосходит голландского полузащитника по мячам, забитым с игры.
Орлов: Малком сильнее и стабильнее Промеса. Бразилец производит более целостное впечатление
Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил атакующих полузащитников "Зенита" и "Спартака" Малкома и Промеса.
Фото: "СЭ"