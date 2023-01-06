– "Локомотиву" нужно усиление в оборону на все позиции – четыре игрока. Либо надо взять кого-то одного опытного, как был Ведран Чорлука или Деян Ловрен, чтобы он руководил обороной и она строилась вокруг него, – цитирует Сенникова "Чемпионат".
Напомним, что хорватский центральный защитник Деян Ловрен 2 января текущего года перешел из "Зенита" в "Лион". За клуб из Санкт-Петербурга он выступал с августа 2020 года, перейдя из "Ливерпуля". За это время Ловрен успел стать ключевым игроком обороны "Зенита", выходил на поле в статусе капитана команды. Другой хорватский защитник в лице Ведрана Чорлуки играл за "Локомотив" в период с лета 2012 года по лето 2021 года. В тот временной отрезок Ведран завершил карьеру футболиста. В "Локомотив" он переходил из английского "Тоттенхэма". Этой зимой в "Локомотив" уже перешли атакующие игроки "Крыльев Советов" Максим Глушенков и Сергей Пиняев, а также голкипер "Химок" Илья Лантратов.
Сенников: "Локомотиву" нужно усиление в оборону на все позиции. Нужен игрок, как Чорлука или Ловрен
Экс-защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением о нынешнем составе "железнодорожников".
Фото: Чемпионат.com