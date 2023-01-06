- У "Спартака" остаются проблемы в обороне и средней линии. В передней линии есть кому играть и забивать. Но мощной опорной зоны и краев не видно. В обороне не хватает Жиго. Заметно, что Джикия не может на себе тянуть всю оборону. Если, не дай бог, Георгий травмируется, то вся оборона будет сыпаться. Если "Спартак" хочет на что-то претендовать в этом году, то надо страховаться с обороной. При этом надо делать не так, как любил Федун - перспективно-экспериментальный вариант, а брать железобетонный вариант на здесь и сейчас, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Летом 2022 года московский "Спартак" покинул французский центральный защитник Самюэль Жиго, составлявший многолетнюю пару постоянных центрбеков красно-белых вместе с Георгием Джикией. После отъезда Жиго новый главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль пробовал в обороне различные сочетания игроков, ни одно из которых не стало постоянным. По итогам осенней части сезона красно-белые занимают второе место в Российской премьер-лиге, набрав 36 очков в 17 матчах и отставая на 6 очков от лидирующего "Зенита", а также вышли в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. Количество пропущенных "Спартаком" мячей в осенней части чемпионата России составляет 18, красно-белые делят по это показателю с ЦСКА второе и третье места, уступая только "Зениту", у которого он равняется 7.
Червиченко: Джикия не может тянуть на себе всю оборону. Если "Спартак" хочет на что-то претендовать - надо страховаться
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение о необходимой трансферной позиции для красно-белых.
Фото: МатчТВ