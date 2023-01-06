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Спортдиректор "Пари НН" - о Дзюбе: ко мне никто не обращался

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Спортивный директор "Пари Нижнего Новгорода" Игорь Кудряшов прокомментировал слухи, что клубу были предложены услуги бывшего форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
"Дзюбу предложили "Нижнему Новгороду"? Лично ко мне никто не обращался. У меня такой информации нет", - цитирует функционера Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что услуги 34-летнего футболиста были предложены "Пари Нижнему Новгороду". В ноябре стало известно об уходе Дзюбы из "Адана Демирспор" - стороны договорились о расторжении контракта.


Кудряшов Нижний Новгород Дзюба Российские трансферы
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